САП не дозволила Розенблату поїхати на новорічні канікули в Німеччину

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила депутату ВР Бориславу Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину. Про це з посиланням на джерело в САП повідомляють «Українські новини».

За словами джерела, Розенблат звернувся до САП для отримання дозволу, але отримав відмову.

При цьому його колега, депутат Ради Максим Поляков («Народний фронт») зможе провести новорічні свята за кордоном, оскільки САП дозволила йому у виїзді за межі України.

Нагадаємо, раніше суд дозволив Розенблату вільно пересуватися в Україні, але продовжив зобов'язання носити електронний браслет. Йому закидають отримання хабара на суму 285 тис. доларів за сприяння у отриманні ліцензії на користування надрами з метою видобувати й експортувати бурштин із Житомирської області.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні стало відомо, що САП і НАБУ дали дозвіл сину голови МВС Олександру Авакову зустріти Новий рік за межами України.