Нардепу Дзензерському заборонили виїзд за кордон через борг у ₴10 млн

Парламентар заявив, що не може нині розплатитися

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:35620

До теми

Нардепу Дзензерському заборонили виїзд за кордон через борг у ₴10 млн
фото з особистого сайту депутата
Наразі паспорт у депутата не вилучили

Печерський районний суд Києва заборонив депутатові Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Денису Дзензерському виїжджати за кордон, оскільки він має заборгованість у 10,9 млн доларів перед банком «Кредит Дніпро». Про це йдеться в матеріалах суду, пише LB.ua.

Департамент виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням тимчасово заборонити Дзензерському виїжджати за межі України (з вилученням паспорта) до виконання ним зобов'язань виконавчого провадження про стягнення з компанії «Веста-Пласт» і виплати за кредитним договором у розмірі 10,9 млн доларів.

Відзначають, що Дзензерський не приходив за викликом держвиконавця і не пояснив причини невиконання рішення суду. Крім того, за інформацією Держприкордонслужби, він постійно перетинає державний кордон (у 2014 році – 15 разів, а в 2015 році – 4 рази).

Матеріали справи містять пояснення депутата, згідно з якими з серпня 2015 року з його зарплати відраховується 20% на користь стягувача, а коштом іншого свого майна він не в змозі виконати рішення суду.

Суд частково задовольнив подання держвиконавця і тимчасово заборонив Дзензерському виїзд за кордон, однак без вилучення паспорта.

Як повідомляв ZAXID.NET, Польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) підозрює народного депутата України, члена фракції «Народний фронт» Дениса Дзензерського в обмані інвесторів на Варшавській фондовій біржі (WSE). Парламентареві загрожує до 5 років позбавлення волі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Українського нардепа підозрюють у шахрайстві на Варшавській фондовій біржі ZAXID.NET
Нардеп від БПП не задекларував квартиру в Болгарії і приватну компанію ZAXID.NET
Рух «Чесно» склав антирейтинг прогульників та кнопкодавів у ВРУ за 2017 рік ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук