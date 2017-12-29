Нардепу Дзензерському заборонили виїзд за кордон через борг у ₴10 млн

Наразі паспорт у депутата не вилучили

Печерський районний суд Києва заборонив депутатові Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Денису Дзензерському виїжджати за кордон, оскільки він має заборгованість у 10,9 млн доларів перед банком «Кредит Дніпро». Про це йдеться в матеріалах суду, пише LB.ua.

Департамент виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням тимчасово заборонити Дзензерському виїжджати за межі України (з вилученням паспорта) до виконання ним зобов'язань виконавчого провадження про стягнення з компанії «Веста-Пласт» і виплати за кредитним договором у розмірі 10,9 млн доларів.

Відзначають, що Дзензерський не приходив за викликом держвиконавця і не пояснив причини невиконання рішення суду. Крім того, за інформацією Держприкордонслужби, він постійно перетинає державний кордон (у 2014 році – 15 разів, а в 2015 році – 4 рази).

Матеріали справи містять пояснення депутата, згідно з якими з серпня 2015 року з його зарплати відраховується 20% на користь стягувача, а коштом іншого свого майна він не в змозі виконати рішення суду.

Суд частково задовольнив подання держвиконавця і тимчасово заборонив Дзензерському виїзд за кордон, однак без вилучення паспорта.

Як повідомляв ZAXID.NET, Польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) підозрює народного депутата України, члена фракції «Народний фронт» Дениса Дзензерського в обмані інвесторів на Варшавській фондовій біржі (WSE). Парламентареві загрожує до 5 років позбавлення волі.