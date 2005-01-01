Савченко попросила Путіна помилувати українських в'язнів «для миру між Україною та Росією»

Надія Савченко попросила звільнити громадян України, які перебувають в російських в'язницях і слідчих ізоляторах

Нардеп Надія Савченко, яка перебуває під арештом, написала листа президенту РФ Володимиру Путіну. У листі вона попросила помилувати українських політв’язнів. Про це повідомила прес-служба Савченко у Facebook.

«Виняткова ситуація, яка склалася навколо долі моїх співвітчизників, громадян України, які зараз перебувають в місцях позбавлення волі Російської Федерації, життя і здоров'я яких зараз перебуває під загрозою, а час йде на лічені дні, а то й години, коли ще є можливість зберегти їм життя, не може не змусити мене звернутися особисто до Вас, за допомогою відкритого листа, з щирим проханням від мене особисто, від імені моїх виборців, від імені кожного небайдужого в Україні і в усьому світі до долі українських ув’язнених в Росії, звільнити громадян України, які перебувають в російських в'язницях і слідчих ізоляторах, у будь-який правовий спосіб», – йдеться у листі від імені Савченко.

За її словами, «такий Ваш жест доброї волі, як Глави Російської Федерації», продемонстрував би світу бажання допомогти українським громадянам побачити свої сім’ї і близьких, повернутися додому та показати, що «життя людини є найвищою цінністю для російського народу і її представників у владі».

«Я прошу Вас ухвалити рішення про помилування і зробити цей крок, щоб мир на Українській землі, мир між українськими і російськими народами і мир в міжнародних відносинах Росії і України і інших країнах цивілізованого демократичного суспільства став можливий, що для Російської Федерації є важливим, виходячи з Ваших заяв», – підсумувала Савченко.

Наприкінці листа Савченко пише, що «впевнена у тому, що український та російський народи житимуть у мирі».

Нагадаємо, народну депутатку підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади в Україні; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для неї – утримання під вартою Надії Савченко до 20 травня. Того ж дня вона оголосила голодування.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що депутатка Верховної Ради Надія Савченко планувала влаштувати вибухи в урядовій ложі парламенту, мінометами обстріляти зал засідань і потім з автоматів добивати тих, хто вижив. Савченко обвинувачення у плануванні терактів заперечує.