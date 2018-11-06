Хакери зламали сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій

Сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) зазнав кібератаки. Про це 6 листопада повідомила прес-служба міністерства.

У відомстві розповіли, що невідомим зловмисникам вдалося отримати доступ до панелі управління сайтом. Використовуючи можливості панелі керування, деякі сторінки сайту МінТОТ модифікували для розповсюдження спам-контенту. Атака розпочалася 2-3 листопада, наразі її вдалось повністю зупинити. Фахівці обмежили доступ до панелі керування сайту, а модифіковані сторінки відновили до останньої збереженої версії. Наразі у міністерстві проводять аналіз втраченої інформації і з'ясовують масштаб втручання.

У відомстві зазначають, що це вже не перші спроби зловмисників отримати доступ до інформації МінТОТ. Протягом кількох місяців хакери неодноразово намагалися зламати паролі до акаунтів у соціальних мережах відомства. За попередніми оцінками фахівців, для вказаних хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Російської Федерації.