Російських командувачів звинувачують в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України

Служба безпеки України встановила особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу ЗС РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомила прес-служба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім цього, росіяни сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону.

Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали неспростовні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:

заступнику командуючого Західним військовим округом ЗС РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;

командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;

начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;

командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;

командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;

командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України.

Викриття осіб командного складу загарбників проводили співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.