Російський генерал Алєксандр Дворніков, який наказав вдарити по будівлі Миколаївської ОВА

Служба безпеки України заочно оголосила підозру генералу російської армії Алєксандру Дворнікову, який наказав вдарити по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Внаслідок атаки загинули 36 людей. Про це у четвер, 13 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни 29 березня 2022 року вдарили по будівлі ОВА у Миколаєві ракетою класу «земля-земля» з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», який базувався у тимчасово окупованому Криму.

Наказ здійснити ракетний удар по адмінбудівлі віддав колишній командувач Південного військового округу Збройних сил Росії, генерал Алєксандр Дворніков. Тоді внаслідок атаки загинули 36 людей, ще 38 – отримали травми.

«Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян», – наголосили в СБУ.

Зруйнована внаслідок російської атаки будівля Миколаївської ОВА

Служба безпеки заочно оголосила російському генералу підозру у порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі слідчі вживають заходів для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.

Додамо, що у грудні 2022 року начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зруйнована внаслідок російської атаки дев’ятиповерхова будівля не підлягає відновленню. Її планують знести.