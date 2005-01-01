СБУ оприлюднила відео теракту на польському Меморіалі орлят у Львові

Гранату на польський Меморіал орлят 13 березня кинули з вікна авто

У п’ятницю, 13 квітня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко розповів деталі підриву гранати на польському Меморіалі орлят на Личаківському кладовищі у Львові, а також підготовки підпалу двох польських автобусів у Львові.

За словами Віктора Кононенка, виконавці підриву гранати на Меморіалі орлят придбали авто на іноземній реєстрації за 800 доларів та спеціально приїхали з Києва до Львова для виконання злочину 13 березня (підриву гранати на Меморіалі орлят). Кононенко сказав, що завдяки авто, правоохоронці змогли встановити та затримати зловмисників.

«Зловмисники сподівались, що, купуючи автомобіль без юридичного оформлення, вони захистять себе від ідентифікації. Слідчим і оперативним працівникам довелось провести дуже велику і клопітку роботу, переглянути камери зовнішнього відеоспостереження для того, щоб відтворити маршрут та місця, де перебували зловмисники», – сказав Кононенко на брифінгу.

Відео підготовки та вчинення вибуху на Личаківському кладовищі у Львові. Відео СБУ

13 березня один з виконавців кинув гранату на Меморіал орлят з вікна авто. Правоохоронці змогли відстежити рух їхнього авто завдяки зовнішнім камерам відеоспостереження у Львові. Під час спецоперації працівники СБУ з’ясували, що зловмисники планують провести ще одну провокацію – підпал польського автобуса, який відбувся 23 березня.

«З виконавцем злочину встановлено оперативний контакт та в подальшому залучено до співпраці зі слідством. Він повідомив, що на замовлення вказаних осіб (кураторів з Росії) 23 березня вже здійснив підпал одного автобуса з польською реєстрацією у Львові, але ця подія не набула розголосу, тому не була зарахована російськими кураторами. Тому вони дали вказівку провести повторну акцію і з обов’язковою відеофіксацією підпалу автобуса», – розповів Віктор Кононенко.

Підпал другого автобуса відбувся вночі 1 квітня, коли СБУ уже проводила спецоперацію та здійснювала контроль за виконанням злочину, щоб встановити замовників злочину.

«1 квітня службою (СБУ) здійснено контроль за вчиненням злочину, а саме з використанням піротехнічних засобів імітовано загоряння автобуса, та розклеювання поблизу червоно-чорних наліпок, які замовники видали виконавцю у Києві. Звіт про виконання завдання за допомогою електронних месенджерів направлено замовнику, чим ми завершили цикл документування протиправної діяльності. Після звіту виконавця замовникам двох зловмисників, мешканців Києва та Львова затримано у Києві у рамках кримінального провадження», – додав заступник голови СБУ.

За місцем проживання підозрюваних під час проведення обшуків було знайдено та вилучено незареєстровану травматичну зброю, мобільні термінали та наркотичні речовини. Обом чоловікам повідомлено про підозру та 3 квітня обрано запобіжні заходи. Віктор Кононенко сказав, що не може розголошувати деталі спецоперації, однак додав, що фінансування терактів здійснювало оточення екс-президента Віктора Януковича під кураторством російських спецслужб.