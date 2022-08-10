Антон Струєв віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини

Працівники Служби безпеки України зібрала повну доказову базу щодо злочинних діянь старшого лейтенанта військ держави-терориста Росії Антона Струєва із позивним «Беркут», якого підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомили в прес-службі СБУ у середу, 10 серпня.

Як повідомляється, українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру. У відомстві розповіли, що Струєв – командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Росії, особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини.

«У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій «Беркут» дає підлеглому цей злочинний наказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!», – йдеться у повідомленні СБУ.

відео СБУ

А в селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон мирних мешканців і жорстоко допитував їх.

Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного мешканця, який випадково опинився поряд. Окупанти залишили чоловіка помирати.

«Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Деснянський районний суд Чернігова засудив російського танкіста Міхаіла Кулікова до 10 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни – розстріл цивільної багатоповерхівки на околиці Чернігова в лютому.