В рамках навчань посилено охорону стратегічно важливих об’єктів Херсонщини

У Херсонській області працівники Служби безпеки України проводять масштабні багатоетапні антитерористичні навчання, де особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим. У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що під час відпрацювання тренувальних завдань посилено охорону стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури Херсонщини: морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж.

Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що СБУ з 14 квітня починає багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Навчання відбуватимуться по всій території регіону, однак особливу увагу зосередять на прикордонних районах.