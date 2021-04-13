Служба безпеки України з 14 квітня починає багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Навчання відбуватимуться по всій території регіону, однак особливу увагу зосередять на прикордонних районах. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Навчання триватимуть до кінця травня. У них візьмуть участь підрозділи СБУ, Нацгвардії України, Нацполіції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

Як зазначають в СБУ, навчання відбуватимуться в максимально наближених до реальних умовах. Правоохоронці будуть використовувати бойову вогнепальну зброю, військову техніку та радіотехнічні засоби.

Місцеву владу Харківської області вже попередили про заплановані заходи, посадовці мають повністю сприяти у навчаннях правоохоронців.

Під час навчань на окремих територіях регіону заплановані деякі обмежувальні заходи: правоохоронці можуть перевіряти документи та оглядати автівки людей. Тому у СБУ просять громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

Окрім того, правоохоронці просять повідомляти, якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до:

об’єктів транспортної інфраструктури;

військових об’єктів;

будівель органів влади і управління;

Особливо просять звернути увагу, якщо при цьому людина використовує засоби відео-, фотофіксації та безпілотні літальні апарати. У таких випадках в службі просять невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області.

«СБУ гарантує, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини. Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними... СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань», – повідомили у прес-службі СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, Україна і п’ять країн НАТО проведуть спільні військові навчання Cossack Mace-2021.