У четвер, 12 серпня, Антитерористичний центр при СБУ у Львівській області проводить раптові антитерористичні навчання. Львів’ян попередили про можливі обмеження, перевірку документів та огляд автомобілів. Людей просять мати при собі документи, що посвідчують особу.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська розповіла ZAXID.NET, що раптові антитерористичні навчання триватимуть лише один день, 12 серпня. Такі навчання відбуваються щороку в різний час. Цього року вони відбудуться вперше.

Тренування пройдуть на базі Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, що на вул. Зеленій, 12. Спецнавчання відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних, з елементами умовного захоплення заручників. Метою навчань є перевірка взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спеціальних служб в умовах потенційної терористичної загрози.

«Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Львова із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться у повідомленні СБУ.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій мешканців просять звертатися за номерами «гарячої лінії» УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати на 102.

Нагадаємо, у ці дні, з 10 до 13 серпня, також тривають планові поліцейські навчання на вулицях Львова та області.