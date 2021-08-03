Служба безпеки України повернула до Міністерства інфраструктури державний реєстр моряків. Його забрали з-під контролю третіх осіб, які використовували цей ресурс для корупційних схем із щорічним обігом в 150 млн доларів США.

Двом особам вже повідомили про підозру. Як повідомляє прес-служба СБУ в вівторок, 3 липня, самий «Електронний кабінет моряка» невдовзі запрацює у повному обсязі.

«Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб», ‒ заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Нагадаємо, що раніше СБУ заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Державний реєстр практично використовувався сторонніми людьми, що дозволяло їм оформлювати дозвільні документи й отримувати за це щорічно 150 млн доларів США.

У цій схемі була ціла мережа агентів-посередників. Вони за хабар втручались у державний реєстр і «допомагали» морякам проходити регулярне підтвердження (раз на 5 років) своєї кваліфікації. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника.