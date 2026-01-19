Російський ЗРК С-400 «Тріумф»

У 2025 році бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України знищили та вивели з ладу засобів російської протиповітряної оборони загальною вартістю 4 млрд доларів (понад 43 млрд грн). Про це у понеділок, 19 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед знищених російських систем та ЗРК протиповітряної оборони були:

системи С-300/ С-350/ С-400;

зенітні ракетні комплекси «Бук-М1/ М2»;

зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1/ С2»;

зенітні ракетні комплекси «Тор-М1/ М2/ М3».

Крім того, у 2025 році СБУ завдавала далекобійних ударів й по російських засобах радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених цілей були радіолокаційні станції та радари, які є важливими для роботи ППО, а саме:

РЛС 55Ж6У «Небо-У/ Небо-М»;

РЛС «Подльот»;

РЛС «Ніобій»;

РЛС «Каста-2Е2»;

РЛС «Гамма-Д»;

РЛС «Противник-ГЕ»;

радіолокаційні засоби зі складу ЗРК «Бук», С-300/ С-400К

радар 92Н6 тощо.

«Ця робота принесла системний ефект: було пробито коридори в багатошаровій ППО Росії та забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів углиб ворожого тилу – по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об’єктах», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2025 року СБУ повідомила про ураження російського підводного човна 636.3 «Варшавянка», що розташовувався у порту «Новоросійськ».