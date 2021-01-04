Працівники СБУ викрили мешканця Закарпаття, який агітував через соцмережі за відокремлення регіону від України. Про це у понеділок, 4 січня, повідомила прес-служба Служби безпеки України.

За даними слідства, мешканець Берегова створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які закликав до відокремлення окремих територій України. Зокрема, він агітував громадян підтримати відділення Закарпатської області.

​«Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України», – зазначено у повідомленні.

СБУ не повідомляє вік та імені затриманого. Відомо, що йому повідомили про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.