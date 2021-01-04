СБУ викрила чоловіка, який агітував за відокремлення Закарпаття від України
Мешканець Берегова через соцмережі закликав до порушення цілісності України
Працівники СБУ викрили мешканця Закарпаття, який агітував через соцмережі за відокремлення регіону від України. Про це у понеділок, 4 січня, повідомила прес-служба Служби безпеки України.
За даними слідства, мешканець Берегова створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які закликав до відокремлення окремих територій України. Зокрема, він агітував громадян підтримати відділення Закарпатської області.
«Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України», – зазначено у повідомленні.
СБУ не повідомляє вік та імені затриманого. Відомо, що йому повідомили про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.