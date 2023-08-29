Бізнесмен переховується за кордоном

Служба безпеки України викрила київського підприємця, який від початку повномасштабного вторгнення переказав до бюджету Росії понад 50 млн рублів (518 тис. доларів). Окрім того, правоохоронці виявили у бізнесмена ще дві торговельні компанії у Москві, повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 29 серпня.

Чоловік володіє холдингом, який продає та імпортує кліматичну техніку зі Східної Азії. Підприємець також має бізнес у Росії, від якого не відмовився після повномаштабного вторгнення.

«Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків», – повідомили у прес-службі СБУ.

Відтак, чоловік профінансував бюджет Росії на 518 тис. доларів. За допомоги фінансової директорки київських підприємств бізнесмен міг підтримувати операційне управління компаніями.

Бізнесмену та його спільниці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці за змовою). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Бізнесмен продовжує переховуватися за кордоном, його підлеглій наразі обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.