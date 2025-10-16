Пакет документів "водія-міжнародника" коштував 14 тис. доларів

СБУ та Нацполіція заблокували схему виїзду ухилянтів під виглядом водіїв міжнародних рейсів. П’ятьом організаторам злочинної групи з Прикарпаття та Буковини загрожує дев’ять років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 16 жовтня, зловмисники фіктивно оформлювали військовозобов’язаних чоловіків водіями міжнародних пасажирських перевезень і незаконно вносили у систему «Шлях». Це давало ухилянтам змогу безперешкодно виїжджати до країн ЄС.

«Учасники міжрегіональної злочинної групи за 14 тис. доларів забезпечували клієнтів пакетом фальшивих документів про працевлаштування водіями-міжнародниками: трудовим договором, контрактом, дорожніми листами тощо. Для доступу в базу даних “Шлях” використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній. Далі чоловіків перевозили до прикордонних областей, інструктували та після отримання оплати забезпечували їх подальший виїзд за межі України», – зазначили в СБУ.

Під час 19 обшуків у підозрюваних вилучили майже 3 млн грн, вогнепальну зброю, гранати й 3 тис. набоїв, а також 5 автомобілів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, трудові книжки та документи транспортних компаній.

П’ятьом учасникам групи повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), одному з них додатково – за ч. 1. ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує дев’ять років позбавлення волі.