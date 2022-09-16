Чоловіка завербували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності

Служба безпеки України запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони, затримавши у Києві російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації «ДНР». Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих першого та другого армійських корпусів. Зокрема, проходив службу в загоні спеціального призначення «Республіканської гвардії «ДНР».

До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Сході нашої держави. Згодом він залишив лави бойовиків і виїхав до РФ. Там його завербували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності.

«Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали агента на спробі проходження відбору до «Азова»», – резюмує повідомлення спецслужба.