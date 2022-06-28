Максім Краснащоков та Алєксандр Васільєв особисто катували людей

Служба безпеки України встановила імена двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині. Це командир батальйону майор Максім Краснащоков та заступник командира роти майор Алєксандр Васільєв, повідомили у прес-службі СБУ.

Як повідомляється, вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

«Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх. Обидва командири особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони», – йдеться у повідомленні.

Зрештою, окупанти віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

«Наразі майорам Краснащокову та Васільєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу рф – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – йдетьсяу повідомленні.