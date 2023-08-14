Жінкам загрожує до 12 років ув'язнення

Служба безпеки України у Києві затримала двох жінок, які розповсюджували проросійські фейки щодо війни в Україні. Щодня пропагандистки могли поширювати до 70 фейків, повідомили у прес-службах СБУ та Офісу Генпрокурора у понеділок, 14 серпня.

Двоє жінок працювали на російського пропагандиста Алєксандра Зєніна, який обіймає посаду головного редактора прокремлівського порталу «Вся Твєрь». За його вказівками киянки поширювали панічні настрої у соцмережах.

«За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні. Насамперед зловмисниці масово «розганяли» дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати ЗСУ. Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Пропагандистки отримували матеріали у вигляді методичок, за якими вони мали розповсюджувати паніку. За їхню діяльність російський редактор платив їм 10 тим. грн. Зазначається, що Зєнін розшукав киянок на фріланс-біржах, де запропонував роботу.

Жінок затримали правоохоронці 14 серпня. За результатами обшуків у пропагандисток вилучено техніку, яку вони використовували для ведення пропагандистських каналів. Крім того, співробітники СБУ вилучили в пропагандисток телефони, в яких виявили листування з російським редактором.

Киянкам повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.