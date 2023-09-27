Злочинцям загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала двох агентів Росії, які займалися коригуванням ворожих ударів на Київ. Зокрема, вони допомогли навести ракети, які випустили росіяни 21 вересня, повідомили у середу, 27 вересня, у прес-службі СБУ.

За даними слідства, двоє киян, які виконували завдання російської агентури, скоригували ракетний удар на Київ вночі 21 вересня. Тоді Україна зазнала масованої атаки, зокрема, на Київську, Львівську, Хмельницьку, Черкаську та Харківську області.

«Напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора», – повідомили у прес-службі СБУ,

Чоловіків завербували до російського ГРУ в липні 2023 року. За наказом російського агента вони відслідковували місця дислокації та переміщень Сил оборони на Київщині. Також злочинці надсилали координати стратегічно важливих об'єктів. За надану інформацію агенти отримували гроші.

«Чоловіки виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували "потрібну" інформацію під виглядом побутових розмов», – додали правоохоронці.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили в чоловіків мобільні телефони з доказами роботи зі спецслужбами Росії, а також банківські картки, на які вони отримували винагороду від окупантів. Злочинцям оголосили про підозру ч. 2 ст. 28 ККУ та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада за змовою). Їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі агенти перебувають під вартою.