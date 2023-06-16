У чоловіків виявили військову форму, яку використовували для створення замовних відео

Служба безпеки України затримала одеських псевдожурналістів, які працювали на російську пропаганду. Двоє одеситів знімали фейкові відео нібито про перебіг мобілізації в Україні та про події у Києво-Печерській Лаврі, повідомили у п'ятницю, 16 червня, у прес-службі СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на двох чоловіків з Одеси, які робили замовні сюжети. Один зі злочинців – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після початку повномасштабного вторгнення став працювати з російським пропагандистським телеканалом «Рен-тв».

«За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль "військкома" місцевого центру комплектування. Удвох вони відзняли відео, де "військком" розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації», – повідомили у прес-службі СБУ.

Фейкове відео розповсюдилось на понад 20 пропагандистських каналах Росії, зокрема на державних телеканалах. Оператор замовних відео активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах, через що з ним сконтактувались кремлівські пропагандисти.

У ході обшуків правоохоронці виявили техніку для професійної зйомки та матеріали з доказами діяльності злочинців. Крім того, у чоловіків зайшли реквізит, який залучали на зйомки – грим та військову форму. Проросійським псевдожурналістам повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.