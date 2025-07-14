Одну жінку затримали в Полтаві, а другу – у Дніпрі на спробі вбити суддю

СБУ спільно з Нацполіцією затримали у Полтаві та Дніпрі двох російських агенток, які підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ, а також планували підірвати за допомогою саморобної вибухівки суддю. Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у понеділок, 14 липня.

За даними правоохоронців, дві мешканки Полтави, які раніше мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки, потрапили до уваги російських спецслужб через телеграм-канали з «легкого заробітку». Спершу вони отримали завдання підпалити автомобіль бійця ЗСУ, а згодом отримали завдання за межами Полтавщини.

Російські спецслужби доручили фігуранткам ліквідувати представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобної вибухівки. Першою жертвою мав стати дніпропетровський суд.

«Щоб підготувати замахи, агентки “розділилися”: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних “цілей”, інша – виїхала з аналогічною метою до Дніпра», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Після того, як одна з фігуранток прибула до Дніпра, вона отримала координати вибухівки, яка була схована у багажнику скутера. Жінка припаркувала замінований скутер біля автомобіля місцевого судді.

Щоб відслідкувати появу судді біля машини, російська агентка встановила на місці запланованого теракту телефонну камеру з віддаленим доступом для росіян. Коли вона очікувала прибуття судді, її затримали співробітники СБУ. Зазначається, що одночасно правоохоронці затримали її спільницю в Полтаві.

Жінкам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (замах на вчинення теракту), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі російські агентки перебувають під вартою.