Володимир Дребот є членом комісії з питань землекористування та архітектури

У четвер, 26 червня, співробітники СБУ затримали на хабарі депутата Славської селищної ради від партії «Європейська солідарність» Володимира Дребота. Першим про затримання обранця повідомило видання «Перець». Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

За версією правоохоронців, депутат Володимир Дребот за хабар у 1000 доларів обіцяв сприяти у зміні цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення на категорію «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель, споруд». У результаті його затримали правоохоронці.

42-річний Володимир Дребот є членом депутатської комісії з питань землекористування та архітектури.

За офіційною інформацією СБУ, згаданий факт не був поодиноким, корупційною діяльністю депутат займався не один рік.

«Відомо, що посадовець тиснув на громадян і представників бізнесу, аби отримувати хабарі за сприяння у вирішенні земельних питань на території Славської ОТГ. На тлі активного інтересу до земель курортної зони він перетворив доступ до адміністративних процедур на власний корупційний сервіс», – сказано в повідомленні СБУ.

Депутат Володимир Дребот попався на хабарі

Правоохоронці затримали депутата під час одержання частини хабара. Йому повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 ККУ).

Відповідно до декларації за 2024 рік, Володимир Дребот отримав понад 260 тис. грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю. Він є керівником та співзасновником двох зереєстрованих у Стрию будівельних фірм – ТзОВ «Вертикаль Захід Буд» та ТзОВ «Панська вертикаль». Депутат є співвласником квартири у Славському. Водночас не декларував жодних грошових заощаджень та автомобілів.