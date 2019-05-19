СБУ затримала на Львівщині двох митників за хабар у 6 тис. грн

Працівників митниці підозрюють у вимаганні хабарів за нестворення перешкод при перевезенні товарів

Працівники СБУ затримали в неділю, 19 травня, двох працівників митників з посту «Угринів». За інформацією правоохоронців, чоловіки систематично вимагали гроші за нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через кордон.

«Співробітники СБУ затримали митників після одержання ними неправомірної вигоди у шість тисяч гривень з чергового підприємця. Також під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного посту більше ста тисяч гривень готівки. Операція із затримання проводилася спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Наразі невідомо скільки загалом епізодів інкримінують затриманим митникам. У рамках кримінального провадження за отримання хабарів ще тривають слідчі дії. Зокрема правоохоронці перевіряють інших працівників митного посту «Угринів» на причетність до цих хабарів.

Офіційно митникам ще не вручили підозр у скоєнні злочину, однак, судячи з повідомлення СБУ, це невдовзі зроблять. Також їм мають обрати запобіжний захід.

Зазначимо, що це не перші затримані за хабарі працівники митного поста «Угринів». У жовтні 2018 року СБУ вже затримувала працівницю цього поста за систематичні хабарі (тоді йшлося про суму в 2 тис. грн, однак всього правоохоронці задокументували вісім епізодів вимагання хабарів).