Працівники СБУ на Львівщині затримали 47-річного «злодія в законі» з Грузії, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України, і нелегально прибув в Україну для створення і координації злочинних груп.

У середу, 22 грудня, СБУ повідомила про затримання на Львівщині «злодія в законі», який перебуває під санкціями РНБО. Це відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. У травні цього року його було включено до санкційного списку РНБО і заборонено в’їзд в Україну.

За даними СБУ, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону. Для перетину кордону використовував підроблені паспорти.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська розповіла ZAXID.NET, що затримали 47-річного громадянина Грузії. Прізвисько «злодія в законі» СБУ не розголошує. Наразі перевіряється, чи причетні спецслужби Росії до спроб штучного загострення криміногенної ситуації на Західній Україні.

СБУ повідомила «злодію в законі» про підозру за незаконне перетинання державного кордону України (ч. 1 ст. 332-2 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, правоохоронці пропонуватимуть тримати його під вартою.