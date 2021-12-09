За підпали автомобілів двом закарпатцям загрожує до 10 років тюрми

У Тячівському районі у четвер, 9 грудня, затримали двох місцевих жителів, яких звинувачують у підпалах BMW та Skoda Octavia у липні та листопаді 2021 року. Одна із автівок належала журналісту (не Павлу Білецькому, поліція не повідомляє деталей, але йдеться про інший випадок). Затримані – 35-річний та 24-річний місцеві мешканці, їм обом уже оголосили про підозру. За підпали чоловікам загрожує до 10 років тюрми.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, перше авто чоловіки підпали 12 липня 2021 року у селі Грушово на Тячівщині. Тоді вони серед ночі приїхали до подвір’я місцевого мешканця, перелізли через паркан, облили автомобіль BMW горючою речовиною та підпалили. Підпал другої автівки стався 14 листопада 2021 року у селі Тересва: ці ж двоє закарпатців підпалили Skoda Octavia місцевого адвоката і журналіста.

Обох підозрюваних – 35-річного та 24-річного мешканці Тячівського району – затримали, їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). За вчинене закарпатцям загрожує до 10 років ув’язнення.

У прес-службі поліції уточнили, що правоохоронці звертатимуться до суду з клопотанням про взяття підозрюваних під варту.

Зазначимо, це вже друге за тиждень затримання, пов'язане із підпалами автомобілів на Закарпатті: у середу, 8 грудня, СБУ затримала підозрюваного у підпалі двох автомобілів, що належали закарпатському журналісту Павлу Білецькому. Палієм виявився 33-річний раніше судимий мешканець Закарпатської області.