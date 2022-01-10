Зловмисника затримали у момент, коли він вербував виконавця для нових злочинів

Служба безпеки України викрила агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області. За повідомленням СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

Зловмисника затримали у момент, коли він вербував виконавця для нових злочинів. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.

«Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям», – розповіли у спецслужбі.

відео СБУ

СБУ з’ясувала, що наступними цілями агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області.

«Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення»», – розповіли у відомстві.

Зловмисника затримали під час його зустрічі із виконавцем. Чоловік ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.