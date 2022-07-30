Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22

На Запоріжжі в результаті спецоперації затримали торговця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин, зокрема, тротилу. В СБУ розповіли, що зброю він зберігав за місцем проживання у Запоріжжі. Своїх клієнтів знаходив через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Окрім того, під час проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження сховку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

«Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22. За попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону», – повідомили в СБУ.

Фото СБУ

Вилучене скерували на експертизу. Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.