Переправника з Житомира затримали у Львові

СБУ спільно з поліцейськими затримали у Львові 36-річного організатора схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку під час одержання 15 тис. доларів від клієнта.

Як повідомили у вівторок, 26 серпня, в СБУ Львівщини та в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, переправником виявився 36-річний житель Житомирщини. Свої послуги він оцінив у 15 000 доларів з клієнта.

За ці кошти він обіцяв військовозобов’язаному організувати безпечний маршрут втечі поза офіційними пунктами пропуску.

«Для цього він проводив інструктаж щодо необхідних документів та особистих речей, а також гарантував перевезення ухилянта до іншої прикордонної області для подальшого нелегального переправлення», – йдеться в повідомленні СБУ.

Переправника затримали після одержання грошей

Правоохоронці затримали переправника на гарячому після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Слідчі встановлють інших співучасників схеми.