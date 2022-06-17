В учасників банди вилучили автомати Калашникова, гранатомети та кулемети

СБУ затримала учасників злочинного угруповання, яке діяло у Києві під виглядом добровольчого батальйону. До банди входило п’ятеро осіб різної національності. Бандою з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

У п’ятницю, 17 червня, в СБУ повідомили, що для маскування своєї діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали в підрозділі автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання.

В учасників банди виявили велику кількість зброї (фото СБУ)

В учасників банди вилучили цілий арсенал бойових засобів ураження. Серед них – 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки та бойові гранати. За даними слідства, викрадені автомати члени угруповання планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці також виявили гранатомет, кулемет РПК, два бойових пістолети ТТ і Glock-17, понад тисячу набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження скерували на експертизу. Наразі про підозру повідомили одному з активних учасників банди. Інших учасників та осіб, причетних до неї, теж притягнуть до кримінальної відповідальності.