Колишньому бойовику загрожує до 15 років позбавлення волі

В Одесі Служба безпеки України затримала екс-командира угруповання проросійських бойовиків на Луганщині «Прізрак», який брав участь у захопленні Луганської області у 2014 році. Злочинець під позивним «Санта» воював проти ЗСУ на східних напрямках, у тому числі й в районі Бахмутської траси, повідомили у середу, 30 серпня, у прес-службі СБУ.

Уродженець Одеси є прихильником Кремля та російської агресії проти України. У травні 2014 року він брав участь в антиукраїнських провокаціях в Одесі, а згодом втік до тимчасово окупованої Луганщини, щоб уникнути правосуддя.

«Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Прізрак", яке надалі було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора. З того часу фігурант під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси», – повідомили у прес-службі СБУ.

Згодом злочинець покинув так звану «ЛНР» і таємно виїхав на підконтрольну Україні територію. Чоловік повернувся до Одеси, де він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя.

Під час обшуків у колишнього командира бойовиків правоохоронці виявили фото з доказами його участі у складі псевдореспубліки. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі та організації). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі злочинець перебуває під вартою, триває розслідування щодо встановлення контактів колишнього командира бойовиків.

Зазначимо, батальйон «Прізрак» – це 14 батальйон територіальної оборони у складі 2 армійського корпусу Росії. Формально угруповання підпорядковується незаконній пседореспубліці «ЛНР», проте командування відбувається під контролем РФ. У 2015 році батальйон «Прізрак» потрапив до розширеного списку санкцій ЄС та Канади, а згодом – до економічних обмежень Норвегії та Швейцарії.

За даними ЗМІ, у 2017 році терористичний батальйон дислокувався у селищі Донецький, що на Луганщині. Населений пункт розташований за 45 км східніше від Бахмута. Де наразі перебуває угруповання, невідомо.