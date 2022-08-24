Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України. Про це повідомила прес-служба СБУ.

За задумом ворожих спецслужб, «мітингувальники» мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео.

Ворог планував використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації та створення «потрібного контенту» для російських пропагандисті.

«Вони прагнули створити «потрібний контент» для російських пропагандистів, а ті своєю чергою – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ», – йдеться у повідомленні на офіційному Telegram-каналі.

Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО «Журналісти Стремоусова», чий лідер Кирило Стремоусов наразі виконує обов'язки «заступника голови Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації».

Нагадаємо, що затриману на Прикарпатті помічницю Стремоусова ув’язнили на п’ять років.

Жінка, перебуваючи в Івано-Франківську, поширювала російську пропаганду і працювала на окупантів