СБУ заявила про підривну спрямованість фейку про бійку у львівському автобусі

Днями в соцмережах почали поширювати відео про те, що у львівському автобусі побили чоловіка, який мав ознаки коронавірусу та кашляв. Зокрема, 21 березня це відео опублікував депутат ЛМР Ігор Зінкевич, пізніше, однак, вказавши, що його зняли ще кілька місяців тому і, ймовірно, у Києві.

За інформацією Служби безпеки України, це відео також поширювали, як ситуацію у громадському транспорті Вінниці. Кіберфахівці перевірили його та встановили, що зафіксований конфлікт трапився набагато раніше і не стосується коронавірусу, а «розганяти» відео в соцмережах його почали боти, зокрема, проросійського спрямування.

«Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах. Аномальне "вірусне" поширення матеріалу вказує на залучення "ботоферм" для дестабілізації ситуації. Тому вкотре закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації та користуватися офіційними джерелами. Пам’ятайте: такі публікації спрямовані лише на розхитування ситуації в нашій державі», – повідомила 22 березня прес-служба СБУ.

Наразі співробітники СБУ встановлюють осіб, які свідомо поширювали неправдиву інформацію, аби притягнути їх до відповідальності.

Додамо, що найпоширеніші міфи про коронавірус можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET. Також ми зібрали перелік каналів з перевіреною й офіційною інформацію про поширення коронавірусу у світі та Україні.