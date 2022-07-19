Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи збройних сил росії, які здійснили силове захоплення об’єктів Чорнобильської АЕС та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня, вчинили акт ядерного тероризму. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами. Росія перетворила ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, чим грубо порушила Женевську конвенцію, яка прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту.

Загарбники також порушили норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення та замінували територію;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації;

унеможливили безперервне постачання запасних частин, палива і витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

Як повідомлялося, у перший день війни, 24 лютого, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Згодом стало відомо, що зону відчуження російські війська використовували як базу для зберігання десятків тонн артилерійських снарядів.

31 березня росіяни, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у зоні відчуження, почали покидати територію і колонами відходити до білоруського кордону.

З'ясувлося, що окрім риття окопів у радіоактивному ґрунті, російські військові займались традиційним для них мародерством: за час окупації Чорнобильської АЕС, вони вкрали або знищили шістсот дев'яносто вісім комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення.