Серед знайденої зброї – ручний кулемет, гвинтівки, револьвер, пістолет і набої

Служба безпеки України повідомила, що її слідчі знайшли у Чернігівській області прихований арсенал незареєстрованої вогнепальної зброї. Серед вилученого – ручний кулемет та іноземні гвинтівки з глушниками.

За інформацією СБУ, засоби ураження виявили на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Росією та Білоруссю. Під час обшуків за місцями розташування баз та адресами проживання представників їхніх адміністрацій правоохоронці вилучили ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором, пістолет Макарова, револьвер, майже 400 набоїв різного калібру, димову шашку. Крім того, правоохоронці разом зі зброєю також знайшли понад 400 спеціальних відмичок для прихованого проникнення до будинків і квартир.

Зброю, тепловізори і відмички відправили на експертизу.

Фото СБУ

Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу. Для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення винних до відповідальності, СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» ККУ.