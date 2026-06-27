Мапа нафтоперекачувальної станції «Второво» у Володимирській області РФ

Служба безпеки України вдруге за червень атакувала лінійно-виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ. Попередня дронова атака на станцію відбулася 10 червня. Про це повідомив пресцентр СБУ 27 червня.

Операція відбулася в межах 40-денної операції впливу на РФ, оголошеної президентом Володимиром Зеленським. За попередньою інформацією, безпілотники влучили в технічні будівлі станції, після чого там сталася детонація.

У СБУ нагадали, що «Второво» входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

«Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти – на великі нафтобази навколо Москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря», – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до миру. Операцію проводить Служба безпеки України.