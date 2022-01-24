Орденом Княгині Ольги 3-го ступеня нагородили керівницю ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія» Любов Карабан

З нагоди дня Соборності президент України нагородив відзнаками сімох мешканців Волині. Очільниця громадської організації сімей загиблих в АТО отримала орден Княгині Ольги 3-го ступеня, решта шестеро волинян отримали звання «заслужених». У переліку будівельник, донор, лікарка, працівники сфери соцполітики, сільського господарства та спорту.

Як повідомили у прес-службі Волинської ОДА, наказ про нагородження волинян підписав президент 22 січня, в день Соборності. Орден Княгині Ольга 3-го ступеня отримала голова ради громадської організації «Члени родин загиблих в АТО «Надія» Любов Карабан. Зазначається, що нагороду їй присвоїли за «значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

Крім того, присвоїли звання: