Семеро мешканців Волині отримали почесні відзнаки від президента
Нагороди присвоїли з нагоди дня Соборності України, який відзначали 22 січня
З нагоди дня Соборності президент України нагородив відзнаками сімох мешканців Волині. Очільниця громадської організації сімей загиблих в АТО отримала орден Княгині Ольги 3-го ступеня, решта шестеро волинян отримали звання «заслужених». У переліку будівельник, донор, лікарка, працівники сфери соцполітики, сільського господарства та спорту.
Як повідомили у прес-службі Волинської ОДА, наказ про нагородження волинян підписав президент 22 січня, в день Соборності. Орден Княгині Ольга 3-го ступеня отримала голова ради громадської організації «Члени родин загиблих в АТО «Надія» Любов Карабан. Зазначається, що нагороду їй присвоїли за «значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».
Крім того, присвоїли звання:
- Заслужений будівельник України – Анатолію Буську, директорові товариства «ДОФ Арбо»;
- Заслужений донор України – Юрію Бузану, донорові, робітнику з обслуговування та ремонту шкільних приміщень гімназії № 1 міста Ківерці;
- Заслужений лікар України – Ірині Горавській, генеральному директорові комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»;
- Заслужений працівник сільського господарства України – Петру Якимовичу, головному агрономові фермерського господарства «Перлина Турії»;
- Заслужений працівник соціальної сфери України» – Оксані Гобод, заступникові директора департаменту Волинської обласної державної адміністрації;
- Заслужений працівник фізичної культури і спорту України – Василю Авраменку, першому заступникові голови громадської організації «Волинська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо «України».