Александр Вулін раніше розширив співпрацю генштабів Росії та Сербії

Уряд Сербії в четвер призначив проросійського політика новим керівником розвідувального агентства. Про це повідомила агенція АР.

Александр Вулін, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра внутрішніх справ Сербії, а до цього був міністром оборони, стане директором Агентства безпеки та інформування, розвідувального агентства Сербії.

Вулін вважається «людиною Москви» у сербському керівництві. Це призначення обурило прозахідну опозицію Сербії і розглядається як чергова відмова від закликів Заходу до Сербії узгодити свою зовнішню політику з ЄС, якщо вона справді хоче вступити до цього блоку.

У минулі роки Вулін розширив співпрацю генштабів Росії та Сербії, які навіть напрацювали план спільної військової операції проти Косова. Він перший сербський політик, який у статусі міністра оборони в грудні 2020 року офіційно проголосив концепцію «сербського світу», яка стала відтворенням старої ідеї «великої Сербії» і схожа з «рускім міром». Вулін заявляв, що «Сербії варто якомога швидше визнати, що вона не хоче бути в ЄС і що їй там не місце».

Як міністр внутрішніх справ Сербії Вулін відвідав Москву в серпні, чим підкреслив відмову Белграда приєднатися до західних санкцій проти Росії у зв'язку з її війною в Україні.

Тоді Вулін сказав міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову, що «Сербія – єдина держава в Європі, яка не вводила санкції і не брала участі в антиросійській істерії».