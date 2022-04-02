Окупанти розгублені через значні втрати свого особового складу

Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови, який вказує на те, що солдати російської окупаційної армії невдоволені вищим керівництвом Росії на чолі з військовим злочинцем – Владіміром Путіним. Про це спецслужба повідомила у Telegram.

Як розповіли у відомстві, багато солдатів на межі божевілля, бо щодня їм доводиться відправляти на «велику землю» колони вантажівок із трупами.

«Ось як цей загарбник, що стоїть під Києвом та не приховує свого роздратування: «Не то, что себя жаль. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й», – розповіли в СБУ та оприлюднили відповідний запис розмови.

Мерзотник говорить, що злий на російського президента, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а натомість втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.



«Уже больше месяца мы тут еб*мся…, а они взять ее (Україну) не могут. Путин ... конченный человек. Тут уже миллионы людей погибли,… миллионы нах*й, и он ни х*я не делает», – скаржиться окупант.

В СБУ нагадали, що кожен російський солдат, який не бачить сенсу у цій війні, може самостійно завершити її вже зараз, здавшись у полон, зберігши таким чином своє життя