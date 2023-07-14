Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області призначив чотири роки тюрми сержанту, який самовільно покинув місце служби. Військового судили за статтею про дезертирство.

Як вказано у вироку суду, чоловік з початку травня 2022 року проходив військову службу за призовом під час мобілізації на посаді головного сержанта стрілецького взводу. Приблизно через місяць військовий втік з військової частини, його обвинувачували у дезертирстві.

У суді сержант визнав свою провину. У матеріалах справи не вказані причини, чому військовий покинув місце служби. Суддя дослідив матеріали справи та дійшов висновку про неможливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства. За дезертирство військовому призначили чотири роки тюрми. На вирок суду ще може бути подана апеляція.