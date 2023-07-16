В ніч на неділю, 16 липня, тимчасово окупований Севастополь, що в Криму, атакували безпілотники. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мешканці Севастополя почали скаржитися у соцмережах на вибухи близько третьої години ночі. Окупанти стверджують, що місто атакували дев’ять безпілотників різних типів, зокрема два підводні. Це частково підтверджують опубліковані в соцмережах відео, де росіяни намагаються знищити ці дрони.

За попердніми даними, російська ППО працювала у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави і у районі мису Манганарі. Про наслідки атаки наразі нічого не повідомлялось.

До слова, майже одночасно з Севастополем, про вибухи повідомили і в іншимх окупованих містаї. Місцеві жителі та російські пропагандисти повідомляють про вибухи в Луганську. Там чутно детонування складу з БК.

Вранці 16 липня після Луганська та Севастополя, вибухи пролунали і в Маріуполі та Бердянську. Наслідки вибухів наразі уточнюються.