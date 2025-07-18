Ексголова Закарпатської облради Володимир Чубірко купив Land Rover Defender за ціною, утричі нижчою від ринкової

Журналісти NGL.media знайшли у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості автомобілів. Згідно з дослідженням, неправильну вартість автомобілів вказали 6 посадовців із Закарпаття.

Так, ексголова Закарпатської облради, депутат від партії «Рідне Закарпаття» Володимир Чубірко задекларував Land Rover Defender 2022 року за 27,3 тис. доларів, хоча середня вартість автівки на сайті Auto.ria утричі вища і складає 86 тис. доларів.

Колега посадовця, депутатка Закарпатської обласної ради від Партії угорців України Юдіта Петеї, вказала автівку Toyota RAV4 2023 року за 8,1 тис. доларів, хоча ринкова ціна авто майже у п’ять разів вища і складає 40,6 тис. доларів.

Старша інспекторка Закарпатської митниці Анастасія Дітрих внесла у декларацію автомобіль Škoda Kodiaq 2022 за 3600 доларів, що удесятеро менше середньої вартості автівки на сайті Auto.ria (38,8 тис. доларів).

Староста виконкому Пийтерфолвівської сільради Севастян Матій вніс у декларацію Honda eNS1 2022 року за 4 тис. доларів, хоча її ринкова вартість – 25,2 тис. доларів, а заступник голови Оноківської сільради Ростислав Приходько задекларував BMW iX 2022 року за 14,5 тис. доларів, що у 4 рази менше середньої вартості автівки на сайті Auto.ria (63,7 тис. доларів).

Занизив вартість автівки і лісничий Довжанського лісгоспу Віталій Станинець. Volkswagen Touareg 2022 року він вказав за 6 тис. доларів, хоча ринкова вартість авто становить 67,6 тис. доларів.

За словами юриста Центру протидії корупції Олексія Бойка, занижена вартість майна може бути ознакою приховування активів чи прихованого хабаря, і це можна кваліфікувати як незаконне збагачення, декларування неправдивої інформації, необґрунтованість активів, порушення закону під час отримання подарунків тощо.