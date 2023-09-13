Дітям, яких повернули до України, по 14-15 років

Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще трьох дітей. Вік повернених підлітків – 14-15 років, повідомив у середу, 13 вересня, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дітей повернули з території Росії та окупованих територій. Неповнолітніх вже зустріли їхні рідні.

«Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років. Попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів», – повідомив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що в разі порушення прав, незаконного переміщення чи депортації можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за телефонами 0 800 501 720 та 044 299 74 08, а також електронною поштою.

Нагадаємо, 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей з окупації. Повернення влаштувала організація Save Ukraine, якій за 11 місій вдалося повернути 176 українських дітей.