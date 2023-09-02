Дії росіян підпадають під ознаки воєнного злочину геноциду

Українська влада має підтверджені дані про те, що в російській федерації всиновили 386 українських дітей, яких депортували окупанти. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«У нас є підтверджені цифри: 386 дітей, щодо яких є встановлений факт, що вони були поміщені в російські сім’ї, і щодо них або розпочалася, або завершилася процедура всиновлення», – розповів Лубінець.

За його словами, наразі Україні дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей, оскільки всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту − це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, − забороняється.

«Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво РФ. І цим ми займаємося», − наголосив Лубінець.

Станом на кінець липня Україна підтвердила незаконне вивезення 19546 дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна та уповноваженої зі справ дітей РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до Росії. А в липні 2023 року Офіс генерального прокурора розпочав розслідування участі білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей.