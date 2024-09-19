Досвідчені водії радять не зациклюватись над усуненням протікання

Радіатор – деталь автомобіля, яка встановлюється в моторний відсік. Він забезпечує постійне охолодження двигуна, тому його справність є важливою. Що робити, якщо з радіатора витікає рідина, пише Dexpens.

Самостійний ремонт

Без охолоджувальної рідини автомобіль далеко не заїде, адже двигун миттєво почне перегріватись, а далі й взагалі зламається. Тому, як тільки з’ясувалось, що рідина почала протікати, треба її зупинити і після того лише можна продовжувати рух. Зробити це без спеціальних інструментів й десь посеред дороги між степами буде дещо проблематично.

Досвідчені водії радять не зациклюватись над усуненням протікання. А просто періодично доливати воду в розширювальний бачок. Якщо рідина все одно витече, то яка різниця, що заливати – воду чи антифриз. Дешевше – воду. Таким чином ви зможете дістатись не тільки до автосервісу, але й кількасот метрів проїхати.

Якщо витікання відбувається прямо з радіатора, то зремонтувати його в польових умовах не вийде. Єдине, що вам залишається – це їхати так, як є.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Якщо протікати почали, до прикладу, прокладки чи патрубки, то зовсім інша розмова. В автомобілістів з собою в машині має бути армований скотч – універсальна штука для дрібного ремонту.

Якщо у вас його ще нема, то купіть і хай буде про всяк випадок. Ним якраз можна замотати шланг, який дав тріщину.

Цим скотчем можна навіть розширювальний бачок заклеїти, якщо він десь тріснув. Коли почала текти прокладка, то можна замастити її герметиком, котрий продається на будь-якій заправці.