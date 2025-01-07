Експлуатація авто з тріщиною не рекомендується, оскільки це може призвести до її подальшого розширення

Тріщина на лобовому склі автомобіля може виникнути через різноманітні причини, такі як каміння, несправність двірників або різкі перепади температур. Водіння з пошкодженим склом є небезпечним, адже тріщина може розширюватися через вібрації, що погіршує видимість та підвищує ризик аварії. Avtosota розповідає, що потрібно робити, якщо з’явилась тріщина на лобовому склі, щоб уникнути повної заміни скла.

Чи можна їздити з тріщиною на лобовому склі?

Експлуатація авто з тріщиною не рекомендується, оскільки це може призвести до її подальшого розширення. Згідно з нормами, допустимий розмір тріщини на лобовому склі не повинен перевищувати 50 мм в зоні дії склоочисників. Під час руху авто вібрує, що створює додаткове навантаження на тріщину, спричиняючи її подальше поширення.

Це може призвести до проблем:

Погіршення видимості, особливо в дощову погоду чи вночі. Неможливість пройти техогляд або виїхати за кордон. Іноді навіть до штрафу або вимоги до ремонту.

Проте ПДР не вважають тріщину технічною несправністю, що дозволяє уникнути штрафу, якщо правильно підійти до питання. Але у будь-якому випадку краще не відкладати ремонт на потім.

Що робити, якщо з'явилася тріщина?

Перше, що варто зробити – тимчасово захистити пошкодження скотчем, щоб уникнути попадання бруду та пилу. Якщо ви за кермом, краще знизити швидкість та уникати різких маневрів. Після цього необхідно якнайшвидше звернутися до сервісу для ремонту.

Коли лобове скло потребує заміни?

Іноді ремонт виявляється неможливим, зокрема, якщо:

Тріщина пошкодила внутрішні шари скла. Пошкодження розміром понад 15 см. Тріщина близько до краю скла. Бруд та пил вже потрапили в тріщину. Скло вже ремонтувалося і пошкодилося повторно.

У таких випадках оптимальним рішенням буде повна заміна скла.

Як проходить ремонт тріщини на лобовому склі?

Процедура ремонту включає кілька етапів:

Очищення скла. Весь бруд та пил видаляється за допомогою спеціальних засобів та вакуумної помпи. Свердління отворів. Біля країв тріщини робляться маленькі отвори алмазним свердлом, щоб зняти напругу і запобігти її поширенню. Заповнення полімером. Тріщина заповнюється спеціальним клеєм, який має такі ж оптичні властивості, як і скло. Сушка ультрафіолетом. Після заповнення дефекту полімером скло сушиться під ультрафіолетовою лампою, а залишки полімеру видаляються. Шліфування. Поверхня скла шліфується для повного відновлення гладкості.

Як самостійно відремонтувати тріщину?

Якщо немає можливості звернутися до сервісу, можна спробувати відремонтувати тріщину самостійно за допомогою спеціального набору. Він зазвичай включає клей, алмазне свердло, поліроль та ультрафіолетову лампу. Процес ремонту полягає в очищенні скла, нанесенні клею та сушці під ультрафіолетом.

Однак, навіть після такого ремонту тріщина може залишитися помітною і в будь-який момент може знову розширитися. Тому краще звернутися до професіоналів для надійного та довговічного результату.