Внаслідок кількох торнадо, що пройшли через шість штатів США, загинули десятки людей.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив на прес-конференції, що кількість загиблих може перевищити 50 та сягати 100 людей.

«Ми вважаємо, що кількість загиблих внаслідок цієї події перевищить 50 жителів Кентуккі, і, ймовірно, зрештою загиблих буде від 70 до 100», – сказав Бешир на брифінгу у суботу вранці, назвавши урагани, що сталися в штаті, «найсерйознішими торнадо в історії Кентуккі».

Як повідомляє CNN, з посиланням на дані Центру прогнозування штормів NOAA, принаймні 30 торнадо було зареєстровано у п'яти штатах – Арканзасі, Іллінойсі, Кентуккі, Міссурі та Теннессі, при цьому про смертельні випадки також повідомили офіційні особи в Арканзасі та Іллінойсі.

Зазначається, що внаслідок торнадо протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.

За словами Бешира, близько 110 людей перебували всередині свічкової фабрики в цьому районі, коли внаслідок торнадо обвалився дах, що призвело до масових жертв.

Поліція Іллінойсу повідомила, що були «підтверджені смертельні випадки» внаслідок часткового обвалення даху на складі Amazon у місті Едвардсвіл.

У місті Монетт, штат Арканзас, торнадо вщент зруйнував будинок для літніх людей. Близько 20 його мешканців та персонал опинилися під завалами.

Наразі там оголошено надзвичайний стан.

Виступаючи на місцевому телебаченні, губернатор Арканзасу Ейса Хатчінсон розповів, що перед приходом торнадо у Монетт місцеві мешканці мали лише 15-20 хвилин на захист своїх життів, помешкань та майна.

Свої співчуття постраждалим висловив президент Джо Байден.

«Мене поінформували про руйнівні торнадо в центральній частині США. Втратити кохану людину під час такого шторму – це неймовірна трагедія», – написав він на своїй сторінці у Twitter.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.