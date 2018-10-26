Школу в Рівному евакуювали після розпорошення сльозогінного газу

До навчального закладу зайшов сторонній юнак і розпилив газ із балончика

СуспільствоКатерина Чурилова, 26 жовтня3250

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Школу в Рівному евакуювали після розпорошення сльозогінного газу
фото з відкритих джерел
Школа №9 у Рівному

У Рівному 16-річний підліток розпорошив сльозогінний газ у будівлі школи. Про це повідомив місцевий новинний сайт «Рівне Вечірнє» з посиланням на інформацію від поліції.

Згідно з даними правоохоронців, інцидент стався вдень 26 жовтня у школі №9, що на вулиці Марка Вовчка.

«Сталося це на перерві. Сльозогінний газ розпилив 16-річний учень цієї школи під час гри зі школярем з іншої школи. Дітей одразу ж евакуювали, тому ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що дії учня були ненавмисними. Однак попри це, на нього склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення (передбачене покарання – штраф від 51 до 119 гривень, або громадські роботи впродовж 40 – 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб).

Як повідомив сайт «ЧаРівне», газ розпилив 16-річний хлопець, який не бувучнем цієї школи. Він разом зі своїм знайомим, учнем 8-го класу іншої школи під час гри випадково натиснув та розпилив балончик. За попередньою інформацією, підліток без перешкод зайшов до навчального закладу.

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