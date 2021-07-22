У мерії розпочали кампанію із захисту ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» від засмічення. Тож у п'ятницю, 23 липня, на розгляд міськвиконкому винесуть відповідний проект рішення. Штрафи планують збільшити у сто разів.

«Ми готуємо рішення виконкому про вжиття невідкладних заходів щодо приведення до належного стану заказника «Торфовище Білогорща». Це викликано тим, що останнім часом було ряд інформації, ряд підтверджених фактів щодо несанкціонованого вивезення і забруднення заказника», – розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Також на території заказника збираються встановити ознакування та камери відеоспостереження. А очищувати територію візьметься ЛКП «Зелений Львів». Це комунальне підприємство хочуть призначити відповідальним за утримання та обслуговування Білогорщі.

Патрулюванням території будуть займатися патрульні поліцейські, вони мають організовувати екіпажі. А порушників штрафуватимуть. Суму штрафу планують збільшити у сто разів, тож стягнення може сягати до 170 тис. грн. Зараз штраф становить 1700 грн.

У міському управлінні екології розповідають, що територія ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща» є унікальною, адже там багата екосистема: 16 червонокнижних видів, сотні видів флори і фауни.

«Це унікальні ландшафти, там є понад 7 м покладу торфу, який абсорбує усі шкідливі речовини, це 42 види раритетних рослин, із них 18 у червоній книзі, це 126 видів унікальних рослин, із них 12 у Червоній книзі. І цей процес створення ландшафтного заказника тривав аж 4 роки», – зазначив Руслан Гречаник, директор обласного департаменту екології та природних ресурсів.

Нагадаємо, у 2017 році ЛМР підтримала петицію про створення заказника «Торфовище Білогорща». У жовтні 2019 року рішенням сесії Львівської облради 91-му гектару землі – на північних околицях Білогорщі та Левандівки Львова (58 га) і частині земель запасу Зимної Води (понад 30 га) – було присвоєно статус ландшафтного заказника місцевого значення. «Торфовище Білогорща» прилягає до північної околиці колишнього села, а тепер мікрорайону Білогорща, яке у 1978 році включили до складу Залізничного району Львова. До слова, вже перед створенням Львівської ОТГ Рясне-Руська сільрада розпаювала й роздала 58 гектарів заказника «Торфовище Білогорща».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter