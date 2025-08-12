У вівторок, 12 серпня, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії розширив обмежувальні заходи щодо Росії, доєднавшись до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу. Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

«У відповідь на тривалу війну Росії проти України ЄС 18 липня вжив додаткових заходів проти Росії в межах свого 18-го пакету санкцій. Діючи в межах своїх повноважень EAER схвалив додаткові списки швейцарських санкцій», – ідеться в повідомленні.

До санкційного списку потрапили ще 14 фізичних та 41 юридичних осіб, яким заморозили активи та заборонили надавати економічні ресурси. Цим особам також заборонили в’їзд до Швейцарії та транзит через країну.

У швейцарському уряді повідомили, що санкції ввели проти російських та міжнародних компаній, які керують суднами тіньового флоту, торговців російською сирою нафтою та постачальників російського військово-промислового комплексу, зокрема тих, що базуються в третіх країнах.

Крім того, під повну заборону на купівлю, продаж і надання послуг потрапили ще 105 суден з третіх країн. Це переважно танкери російського «тіньового флоту», який обходить обмеження цін на російську сиру нафту та нафтопродукти, або перевозять військові товари для Росії.

EAER також знизив ціну на російську сиру нафту до 47,6 долара за барель, що відповідає заходам ЄС та поточним цінам на світовому ринку.

«У торгівельному секторі 26 нових суб’єктів господарювання, зокрема деякі з третіх країн, потрапили під суворіші обмеження експортного контролю, зокрема за обхід експортних обмежень на безпілотні літальні апарати (БпЛА)», – ідеться в заяві.

Нові заходи почнуть діяти о 23:00 12 серпня, за винятком змін граничного рівня цін на російську сиру нафту, який набере чинності 3 вересня.

До слова, президент України Володимир Зеленський 8 серпня запровадив санкції проти 46 фізичних та 305 юридичних осіб, пов’язаних з російськими енергокорпораціями.